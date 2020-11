Pedretti: "Tonali va aspettato, Calhanoglu discontinuo. Locatelli? In questo Milan non sarebbe titolare"

Marco Pedretti, in arte Pedro, cantante dei Finley e tifoso del Milan, ha parlato così nel Bar Sport di Radio Sportiva: "Tonali si porta sul groppone la valutazione importante del cartellino. È un giocatore che va aspettato e che ha davanti Bennacer e Kessie, due mediani con un'alchimia perfetta. Mi sta sorprendendo l'ivoriano, ha trovato la sua collocazione ideale ed è diventato un cardine della squadra. Per Tonali è difficile ribaltare queste gerarchie, in questo momento per quello che ha mostrato lui, e quello che hanno mostrato gli altri, non può essere titolare. Calhanoglu mi è sempre piaciuto per impegno e abnegazione, anche se è stato molto discontinuo. Le voci di mercato le lascerei da parte, non sappiamo bene come stanno le cose, ma se la sua richiesta d'ingaggio fosse reale allora sarebbe eccessiva. Dopo averlo aspettato perderlo sarebbe un peccato. Locatelli? Mi è sempre piaciuto tantissimo, non mi stupisce la sua escalation degli ultimi mesi, anche se non so se sarebbe titolare in questo Milan".