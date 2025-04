Pedullà: "Come si fa a lasciare fuori questo Leao? È il punto di luce del Milan"

vedi letture

Nel corso di ‘Aspettando il Weekend’, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato così la stagione del Milan e le scelte fatte da Fonseca prima e Conceiçao poi su Rafael Leão. Un estratto delle sue parole:

Su Rafa Leao

"Ma come si fa a lasciar fuori Leao? E' il punto di luce di questa squadra. Se tu guardi le statistiche di quest'anno, ci sono state delle giornate di fila in cui lui è rimasto in panchina nella doppia gestione portoghese. Il resto dell'idea è che questa sia una squadra forte, che ben allenata e con due o tre innesti negli undici può lottare a grandi livelli. 69 punti servono per la Champions, 70 forse. Se le vincesse tutte, se guardi la classifica, le vincesse tutte il Milan arriverebbe a quella quota lì. Contro l'Udinese bene anche Theo, che io reputo tra i migliori nel suo ruolo..".

UDINESE - MILAN 0-4

RETI: 42' Leao, 45' + 1 Pavlovic, 74' Theo Hernandez, 81' Reijnders.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (76' Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (64' Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (76' Payero), Kamara (64' Rui Modesto); Atta; Lucca (83' Pizarro). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti. All. Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan (55' Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (73' Sottil), Reijnders, Fofana, Theo Hernandez (81' Bartesaghi); Pulisic, Jovic (73' Abraham), Leao (81' Terracciano). A disp.: Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bondo, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.