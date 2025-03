Pedullà: "Gli ultimi 3-4 anni di Tare alla Lazio sono stati disastrosi"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla scelta della proprietà di puntare, con ogni probabilità, sull'ex Lazio Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Questo il suo pensiero:

"Hanno accolto Fabiani come un appestato. E siccome parlano di Tare che ha fatto grandi colpi per la Lazio, ma otto anni fa, nel senso Luis Alberto, Milinkovic-Savic, tutto quello che volete. Ma gli ultimi 3-4 anni sono stati disastrosi, e quando è arrivato Fabiani, che comunque si è messo al servizio del club facendo altre cose, lo hanno accolto come un appestato, soprattutto mediaticamente, come uno che avrebbe rovinato la Lazio, che non avrebbe fatto gli acquisti, che non conosceva i calciatori. Mi sembra esattamente il contrario.

Questo per dirvi che poi la parabola, è una parabola fatta soprattutto di prevenzioni. Poi l'argomento Milan se vuoi lo tocchiamo, perché se tu guarda la campagna acquisti della Lazio e l'esborso della Lazio di quest'estate, di una squadra che sta in campo alla grande, ed ha trovato personalità, mi sembra che ci siano dei meriti di Fabiani da uno a 10, 11. Eppure era il gemello povero di un grande direttore come Tare che negli ultimi 4 anni alla Lazio ha fatto solo disastri".