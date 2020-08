Pedullà: "Rodriguez al Torino, visite mediche entro martedì"

Gli ultimi passaggi burocratici sono stati risolti. Ricardo Rodriguez è il nuovo terzino sinistro del Torino, firmerà un contratto di quattro anni, al Milan tre milioni. Entro martedì le visite mediche con il nuovo club, questa l’ultima novità. Nella prima stagioneiIn granata Rodriguez guadagnerà oltre 500 mila euro in meno rispetto ai 2,5 milioni che gli avrebbe garantito il Milan, ma ha prolungato per altri tre anni, il suo nuovo contratto scadrà nel 2024. Rodriguez ritroverà Marco Giampaolo, che lo ha voluto a ogni costo, e sarà titolare nell’anno che porta agli Europei: anche questo particolare ha inciso non poco nella decisione del terzino svizzero di accettare la proposta granata.