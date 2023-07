Peer Koopmeiners sul futuro all'AZ: "Potrei giocare al posto di Tijjani Reijnders"

MilanNews.it

Intervistato a ESPN, Peer Koopmeiners ha parlato così del proprio futuro all'AZ: "Potrei giocare al posto di Tijjani Reijnders. Se qualcuno va, ci saranno posti disponibili. È così che funziona nel calcio. Vedremo come andrà. Voglio guadagnare molti minuti in Eredivisie. Il mio contratto qui dura per altri due anni. Stiamo ancora parlando con varie parti. Presto sarà annunciato cosa accadrà.