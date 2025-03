Pellegatti amareggiato: E' una caduta verticale. Se la dirigenza va avanti con Conceicao sono scelte loro"

A dire la sua sulle vicende in casa Milan è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Carlo Pellegatti. Queste le sue considerazioni dopo il momento negativo della squadra di Conceicao, prossima a giocare una nuova partita in Serie A sabato sera sul campo del Lecce degli ex Rebic e Giampaolo.

Scelte e cadute

"Il Milan? La situazione è questa, fa impazzire che due settimane fa ero a casa e preparavo la sciarpa per vedere la partita col Feyenoord, che doveva essere una passeggiata ed eravamo settimi in classifica ma messi comunque bene. In 14 giorni siamo fuori dalla Champions di quest'anno, fuori da quella del prossimo anno ed è a rischio comunque l'Europa, inoltre siamo noni. E' stata una caduta verticale. Se la dirigenza va avanti con Conceicao sono scelte loro".