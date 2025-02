Pellegatti contro la terna arbitrale: "Non hanno rispetto del Milan"

Intervenuto sui propri profili social, Carlo Pellegatti ha commentato la disfatta del Milan sul campo di Bologna, che ha difatti affievolito ancora di più le speranze Champions League per il Diavolo:

"C'è una bella notizia questa sera: mancano 12 giornate alla fine del campionato. E poi questo campionato, questa stagione, e si, c'è la Coppa Italia, va bene, questa stagione 2024/2025 si chiuderà perché non ne possiamo più. È uno stillicidio. A fronte di qualche gioia, tante delusioni, anche questa sera il popolo rossonero è uscito a testa bassa, con lo sguardo vuoto come qualche giorno fa dopo il match contro il Feyenoord. Io lo dico sempre, cosa meritiamo, cosa abbiam fatto per meritare tutto questo? Non lo so.

I giocatori, perfino i giocatori cercano di impegnarsi però non hanno un filone di gioco chiaro, sembrano che anche loro non credano in quello che fanno, e quindi arrivano questi risultati. Io mi auguro che il proprietario si renda conto della situazione, si renda conto delle decisioni sbagliate degli ultimi due anni. Anche il mercato di gennaio, seppur oneroso, ha l'odore del fallimento. Walker infortunato, Gimenez pallidissimo, Felix pallidissimo, Sottil non in campo, Bondo non in campo. Mercato d'estate non ha dato nessun risultato, pochissimo. Il mercato di gennaio che sembrava per rinforzare la squadra in questo momento sta fallendo. Quindi mi auguro che qualcosa cambi, che si entri col vomere per mutare questa situazione.

E chiudo con la terna arbitrale: non hanno rispetto del Milan. Sembrava un fallo di mano evidente, ma il var dice, sembrava fuori ma il var dice, spinta non fischiata su Leao ma uguale su un giocatore del Bologna. Non c'è rispetto".