Pellegatti: "Elliott non ci sta!"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del ricorso al TAS da parte di Elliott per la sentenza UEFA che costringerebbe il Milan ad arrivare al pareggio di bilancio entro il giugno 2021: "La UEFA sembra quasi bloccare le squadre che vogliono arrivare all'élite del calcio. Arrivare a quell'elite lì con queste norme non si può accedere. In Francia vince sempre il PSG, in Italia la Juventus, in Germania il Bayern, anche se quest'anno potrebbe cambiare qualcosa con il Dortmund, e in Europa c'è il dominio del Real. Arrivare a quell'élite non si può se non con la Champions League, ma come ci si può arrivare? Investendo. L'atteggiamento cozza con la volontà delle squadre che non sono nell'élite del calcio. Il fondo Elliott dice basta, ha ricorso per questo motivo al TAS. Troppo corto il tempo per arrivare al pareggio di bilancio. Il Milan vuole tornare nell'élite ma non vuole delle persecuzioni e dei freni".