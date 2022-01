Pellegatti: "Kalulu? Per freddezza giocherebbe la finale di Champions allo stesso modo di un'amichevole di C"

Intervenuto a Radio 24 durante 'Tutti convocati', Carlo Pellegatti ha parlato così delle prestazioni di Pierre Kalulu, piacevole sorpresa anche in questa stagione: "Kalulu sta facendo il piccolo Tomori. E' cresciuto tantissimo, come Saelemaekers. Come personalità e freddezza giocherebbe la finale di Champions League allo stesso modo dell'amichevole in Serie C. Ha sbagliato solo una palla contro la Roma".