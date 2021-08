Pellegatti: "La preparazione di Ibrahimovic procede bene, tabella rispettata"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul proprio canale Youtube, parlando della situazione legata ad Ibrahimovic, ancora fuori dopo l'operazione di pulizia al ginocchio. Lo svedese salterà l'esordio con la Sampdoria, ma secondo il giornalista il recupero procede nel verso giusto: “La preparazione di Ibrahimovic dopo l’operazione al ginocchio procede perfettamente. Il giocatore non ha avuto un intoppo durante tutta la preparazione e si è allenato anche ieri a Milanello. Oggi correrà fuori, non sul campo, credo sulla pista di sabbia per aumentare la muscolatura. Il programma della settimana prossima prevede l’uscita in campo con un lavoro personalizzato, con l’auspicio di toccare già il pallone. Non so se sarà presente contro la Sampdoria o il Cagliari, non per problemi legati al ginocchio ma per precauzione. Non c’è nessun rallentamento, la tabella è stata rispettata”.