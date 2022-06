Pellegatti: "Maldini e Massara, ancora nessuna firma"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, nel consueto appuntamento pomeridiano sul suo canale YouTube, ha parlato così della situazione che riguarda i rinnovi di Maldini e Massara, dirigenti rossoneri in scadenza al 30 giugno: “Ancora nessuna firma. Che adesso mi preoccupi, che ci siano ipotesi, suggestioni, sarebbe irriguardoso nei vostri confronti che io parli di cose che non so. E quindi parto dalla cronaca: non ci sono ancora le firme. Ci saranno oggi? Non sono neanche sicuro che oggi ci possano essere le firme. La situazione è ancora in sospeso. Tante ipotesi e tanti scenari. Quali sono gli ostacoli? Cosa sta succedendo? Non lo so. Adesso non vorrei che ci fossero colpi di scena totalmente inaspettati, sia da una parte che dall’altra. Però signori, il 30 è dopodomani. E il 30 si chiudono dei contratti e una stagione: sono tanti nel Milan che devono o chiudere la loro avventura in rossonero o, come auspicabile, continuare la loro avventura. Che cosa sta succedendo non lo so, magari non lo sapremo mai. Io lavoro tutto il giorno, non sto a dirvi tutte le varie ipotesi, voci e vocine. Sarebbe un inutile esercizio, ma parlando con agenti e colleghi ognuno ha la sua verità, la sua versione. Dato che qui siamo seri la notizia è che non hanno ancora firmato. Firmeranno oggi? Firmeranno domani? Se arriveranno al Milan dovranno firmare entro dopodomani. Non mi sembra però che ci siano le basi per firmare oggi. È una cosa che lascia sconcertati, perplessi e incuriositi. Nessuno pensava che Paolo Maldini e Fredric Massara al 28 di giugno non avessero ancora firmato il contratto. Questo è un dato di fatto, nessuno di noi pensava una cosa del genere”.