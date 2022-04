Pellegatti: "Milan alle prese con la febbre di Calabria, contro l'Inter rischia di giocare Gabbia"

MilanNews.it

Carlo Pellagatti, intervenuto a Radio 24 durante Tutti Convocati, ha parlato così delle ultime di formazione prima del derby di martedì: "La penso come Pioli. Il Derby di Coppa Italia non avrà influenze per lo Scudetto. Anche se dovessimo vincere 21-0 con l'Inter poi con la Lazio sarebbe comunque tutta un'altra partita. Il Milan è alle prese con il problema di gastroenterite con febbre di Calabria. Rischia di giocare Gabbia, che non ha molti minuti nelle gambe, contro l'attacco dell'Inter".