Pellegatti: "Milan deluso dall'atteggiamento di Ibra"

In un video pubblicato sul suo canale You Tube, Carlo Pellegatti ha commentato così la questione Ibrahimovic: "Il Milan è deluso dall'atteggiamento di Ibra. Il Milan ritiene di aver presentato al giocatore la miglior offerta possibile. Si parla di tre mesi più sei per i successivi dodici condizionati da un certo risultato in campionato. Per il Milan, l'offerta è molto importante e rispettosa. In via Aldo Rossi si aspettavano maggiore entusiasmo dopo questa offerta, ma dall'altra parte, nonostante i tentativi di Maldini e Boban di chiudere l'affare, non arrivano segnali. Non so se sia una strategia di Raiola o di Ibra, o magari dipende da qualche offerta arrivata da un altro club, anche se a me risulta che l'unica vera proposta è quella del Milan".