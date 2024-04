Gazzetta - Lopetegui sta pianificando il suo ingresso nel Milan: parla già un po' di italiano. Nello staff il figlio Daniel

Nonostante la dura reazione dei tifosi milanista, Julen Lopetegui resta in pole per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico spagnolo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, può già pianificare il suo ingresso a Milanello: oltre allo spagnolo, all'inglese, al francese e al portoghese, l'ex ct della Spagna parla anche un po' di italiano e punta a migliorare ulteriormente la sua conoscenza della nostra lingua nelle prossime settimane.

La Rosea riporta poi che Lopetegui potrebbe inserire nel suo staff il figlio Daniel con cui ha già lavorato nella stagione al Wolverhampton. Prima di tutto questo però manca il sì definitivo di Gerry Cardinale per il suo sbarco in rossonero, ma le proteste dei tifosi hanno rallentato tutto.