Milan e Inter via da San Siro? L'assessore Comazzi: "L'idea di utilizzare lo stadio solo per i concerti mi pare difficilmente perseguibile"

vedi letture

Se Milan e Inter lasceranno San Siro, cosa ne sarà dello stadio milanese? La domanda è stata posta anche da Il Giorno a Gianluca Comazzi, assessore al Territorio della Regione Lombardia e consigliere comunale di Forza Italia. Ecco le sue parole: "Situazione complicata, c’è il rischio che San Siro diventi un museo inutilizzato a cielo aperto.

Ho sentito della prospettiva di utilizzare la struttura solo per i concerti, ma mi pare difficilmente perseguibile. Di concerti a San Siro se ne possono fare una ventina all’anno, non molti di più, perché è uno stadio senza copertura e riempirlo non è facile per gli artisti".