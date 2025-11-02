Pellegatti: “Stasera partita di un’importanza rilevante. Spero di non vedere il Milan di Bergamo”

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Roma, posticipo che si giocherà a San Siro alle 20.45 che chiuderà la domenica di Serie A. La partita è molto delicata per tanti fattori, dalla pressione delle squadre dietro che premono e si avvicinano al quarto posto, alla possibilità di raggiungere la Roma in classifica e di accorciare di 1 punto la distanza col Napoli. In merito a questo ha parlato sul suo canale YouTube Carlo Pellegatti, che così ha commentato la partita:

"Milan-Roma di questa sera in questa parte della stagione ha un importanza determinante, perchè battere la Roma vorrebbe dire raggiungerla in classifica e tornerebbe ad essere distante un solo punto dalla vetta e ritornare a +3 dalla Juve e a +4 dal Como. Insomma, partita che come sempre non può affrontare con tutti i suoi migliori giocatori, però c'è bisogno comunque di una bella prestazione. Nonostante non sia al top Tomori in panchina è sinonimo di un giocatore che stringe i denti, che vuole esserci a tutti i costi, e io questa cosa l'apprezzo sempre. Sono contento che rimanga e spero che diventerà uno dei punti fermi in campo e nello spogliatoio. Spero di non vedere il Milan di Bergamo, poco lucido tecnicamente".