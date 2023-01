Pellegatti sul mercato del Milan: "Poteva esserci un'eccezione. D'accordo autonomia e budget, ma per il bene del Milan..."

MilanNews.it

In uno spezzone del video sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, si è così espresso sul calciomercato del Milan: "Continuo a dire che non era solo per un fatto tecnico, ma proprio un'iniezione importante per il gruppo; si è optato per mantenere questa struttura... Poi vediamo se ci sarà un'opportunità di fine mercato. Mi permetto di dire che secondo me poteva esserci un'eccezione... D'accordo l'autonomia e d'accordo il budget, ma ci poteva essere un'eccezione per il bene del Milan; questi soldi per un giocatore giovane come Zaniolo o per Ziyech sarebbero forse tornati indietro grazie ad un bel finale di campionato o magari al passaggio del turno di Champions League".