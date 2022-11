Pellegatti: "Tante squadre su Leao post Mondiale? Il Milan partecipa alle aste, non le subisce"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com sulle grandi prestazioni che i calciatori rossoneri stanno mettendo in campo in questa prima giornata dei Mondiali.

Se Leao dovesse continuare con questo trend, aumenterebbero ancora le difficoltà nel rinnovarlo?

"Il Milan si augura, credo, un buon Mondiale... Non esageriamo con un Leao capocannoniere assoluto del Mondiale (ride, ndr), perchè, a quel punto, invece di essere due o tre, si troverebbero sei-sette squadre fuori dalla porta! Le difficoltà per il rinnovo sicuramente aumentano in casa di ottime prestazioni di Leao".

Ma, in contemporanea, aumenterebbe anche il prezzo del calciatore in fase d'asta per la cessione...

"Rispondo usando il tono del protagonista de 'La Grande Bellezza': il Milan partecipa alle aste, non le subisce".