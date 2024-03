Pellegatti: "Theo è il terzino sinistro più forte del mondo"

vedi letture

Carlo Pellegatti, storico giornalista e grande tifoso del Milan, ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona, in particolare commentando l'assurdo giallo dato a Theo Hernandez dall'arbitro Mariani. Queste le sue parole rilasciate sul canale youtube Radio Rossonera al termine della partita.

Il giallo a Theo: “Non ho capito nulla sull’ammonizione a Theo Hernandez. Non dico nulla perché non so cosa sia successo. Theo in 41 partite ha 5 goal e 11 assist, io non so cosa decideranno i nostri dirigenti, ma il giocatore davvero incedibile, perché unico, del Milan e lui: è il terzino più forte del mondo e non transigo”.