Pellissier: "Il Milan ora è squadra, ti diverti a vederli giocare"

Sergio Pellissier, ex attaccante, durante il suo intervento a Sky Sport 24 ha parlato così del momento del Milan: “Non credo che nessuno se lo aspettasse primo, è una sorpresa. Conosco molto bene Pioli, so che è una persona eccezione e un grande lavoratore. Ha molta fiducia nei propri giocatori e credo che loro lo abbiano capito e fanno di tutto per far bene. Sono diventati una grossa squadra e ora sono un gruppo, sono uniti e lottano. Dopo aver perso 3-0 in coppa si sono presentati contro una grande squadra come l’Hellas e non hanno mollato. Ti diverti a vederli giocare, l’anno scorso invece c’erano partita in cui non giocavano per niente bene”.