Pellizzari: "Utilizzando Leao centravanti nasce il problema Piatek"

Tommaso Pellizzari, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso in merito alla posizione in campo di Rafael Leao: "Lui nel derby è partito da attaccante esterno è ha fatto tutt'altro che male. Se si mette lui a fare il centravanti c'è il problema di Piatek. Con Pioli il polacco è tornato a segnare su azione, c'è un problema di gestione. Leao mi sembra più elastico di Piatek come utilizzo".