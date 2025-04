Per decidere il futuro di Walker si aspetterà il nuovo direttore sportivo

vedi letture

Dopo l'infortunio al gomito Kyle Walker è tornato a disposizione di Sergio Conceiçao e sarà in panchina per la trasferta di Venezia. Stando a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe riconfermare il laterale per le prossime due stagioni attivando l'opzione di riscatto stipulata nell'accordo pattuito con il Manchester City lo scorso gennaio, ma l'ultima parola spetterà al nuovo direttore sportivo.

Bisognerà dunque aspettare la nomina del dirigente per capire cosa ne sarà di Kyle Walker, che in questi mesi in rossonero ha comunque dimostrato di avere la stoffa e l'esperienza giusta per fare parte di un gruppo che dalla presenze di un giocatore come lui non può fare altro che giovarne.