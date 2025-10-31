Per Spalletti c'è una opzione di rinnovo, ma non sul contratto: è solo verbale

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "Con Spalletti abbiamo un contratto fino al termine della stagione, poi c'è l'opzione per il 2026/2027: non è un qualcosa sulla carta, vedremo come andrà la nostra collaborazione": il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, entra nel dettaglio del contratto firmato dal nuovo allenatore Luciano Spalletti. E anche lo stesso tecnico entra nel discorso: "Non sono uno che ha bisogno di essere assicurato del proprio futuro, lo ritengo corretto che si valuti di volta in volta e non devo stare per forza in una situazione o perché sono legato da un contratto - spiega il toscano - bisogna fare questa esperienza insieme: èuna situazione semplice, onesta e chiara, si lavora, si collabora insieme con tutte le persone del mondo Juve e poi si tireranno le somme.

Non ho avuto nessuna difficoltà ad accettare un contratto così: visto ciò che è successo precedentemente, fossi stato nella Juve avrei fatto così". (ANSA).