Perillo: "Milan-Sarri, improvvisa accelerata in queste ore"

Antonello Perillo, giornalista Rai e caporedattore del Tgr Campania, è intervenuto su Twitter e ha svelato una possibile accelerata del Milan per Maurizio Sarri: "Juve? Non è detto. Mi arrivano segnali di un forte corteggiamento del Milan. Un’improvvisa accelerazione proprio in queste ore, subito dopo le dimissioni di Gattuso. Insomma, Sarri alla fine potrebbe passare sulla panchina dei rossoneri".