Perinetti: "Lo strapotere di Ibra potrebbe mettere ancora più in difficoltà Piatek"

Giorgio Perinetti, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sull'eventuale arrivo di Ibrahimovic in rossonero e su ciò che comporterebbe per PiateK. “Lo strapotere tecnico e carismatico di Ibrahimovic potrebbe mettere ancora più in difficoltà Piatek che penso non abbia voglia di cambiare aria. Se dovesse arrivare Zlatan di sicuro l’attuale numero 9 del Milan farà le sue personali valutazioni e potrebbe considerare il prestito di sei mesi. Se tornasse al Genoa potrebbe prenderlo come un passo indietro della sua carriera anche se Genova vuole molto bene a Krzysztof e lo riaccoglierebbe a braccia aperte”.