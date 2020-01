Perrone: "Le scelte del Milan mi lasciano sempre perplesso"

Roberto Perrone, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sulla situazione in casa rossonera: "Le scelte del Milan mi lasciano sempre completamente perplesso, anche l'arrivo di Ibrahimovic per quanto importante rappresenta una sconfessione totale di quanto fatto l'anno scorso, l'acquisto di un centravanti di 24 anni che ora è sul mercato. Non ho ancora visto una scelta di programmazione: prendi Ibra per tamponare. Il Milan dovrebbe tornare in alto, è un club che fa bene a tutto il calcio italiano, ma le scelte societarie sono di retroguardia".