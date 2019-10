Perrone: "Un cambio per sanare situazioni e cercare pragmatismo"

Roberto Perrone, giornalista e scrittore, a Sky Sport ha parlato del Milan e del momento dei rossoneri: “C’è sempre un cambio per sanare delle situazioni, per cercare pragmatismo più che la fantasia. Non dico che gli allenatori non abbiano la loro creatività, ma i cambi in corsa sono sempre sulla linea della ragionevolezza dal punto di vista di chi decide. Poi non è detto che la ragionevolezza arrivi, che il pragmatismo abbia successo: questo è un altro discorso.”