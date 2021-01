Petrucci: "Perché far entrare il pubblico negli studi tv e non in stadi e palazzetti?"

Accorato appello di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, dai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport. L'argomento è la presenza degli spettatori sugli spalti negli eventi sportivi di alto livello. "Si può discutere del Papa e della Chiesa, ma non del Comitato Tecnico Scientifico. Non si capisce perché in proporzione alla grandezza degli impianti, che siano stadi o palazzetti, con le garanzie dovute non si possa entrare. In questi mesi assistiamo, pur con la gravità della pandemia, a dei misteri. Perché non possiamo parlare con il Cts per far entrare una percentuale di spettatori, mentre negli studi televisivi c'è il pubblico con tutte le precauzioni? Gli stadi e i palazzetti sono più grandi di quegli studi".