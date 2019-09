Piatek: "Il Milan tiene tanto la palla: ogni tanto dovremmo però cercare palle lunghe"

Ai microfoni di Foot Truck, Kris Piatek si è soffermato sul gioco dei rossoneri: "Il Milan è una squadra completamente diversa dal Genoa. Al Genoa si gioca un calcio semplice. Quando abbiamo affrontato le grandi squadre abbiamo giocato con palle lunghe per me o per Kouamè e noi eravamo lì a combattere. Al Milan a volte questi palloni semplici per combattere con i difensori ci mancano. A me piace vincere questi contrasti in velocità e raccogliere un pallone da un passaggio lungo. Al Milan si gioca più con il pallone e con il possesso palla ma credo che a volte si debba cercare anche la soluzione più semplice e giocare una palla lunga oppure con due tocchi e poi cambiare gioco. A me sicuramente come attaccante mancano un po’ questi palloni e magari questo può anche essere un problema"