In Serie A, tra Genoa e Milan, Krzysztof Piatek ha siglato finora 19 gol in 2074 minuti giocati: il polacco segna una rete ogni 109 minuti, nessuno nel nostro campionato a una media così (Cristiano Ronaldo, per esempio, ha una media di un gol ogni 117', mentre Quagliarella una ogni 112'). Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.