Pierre Kalulu a Milanello: "Continuiamo a migliorare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Insieme al suo compagno di reparto Fikayo Tomori è uno dei migliori rossoneri del 2022, ma Pierre Kalulu non vuole certo fermarsi qui. Il centrale francese, classe 2000, sta ripagando alla grandissima la fiducia che la società ha riposto in lui dopo li lungo infortunio di Simon Kjaer, scalando le gerarchie ed entrando di prepotenza tra i titolari. L'ex Lione però non si adagia sugli allori e lavoro ogni giorno a Milanello per alzare il livello: "Continuiamo a migliorare".