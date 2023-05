Pioli a Milan TV: "Era importante vincere in modo così netto, adesso facciamo bene alle prossime"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Milan TV al termine della sfida contro la Sampdoria. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita

"Era importante vincere e farlo in modo così netto. Si tratta solo della prima partita, adesso dobbiamo fare bene le prossime"

Sulle prossime partite

"Io alleno una squadra forte e poi si può anche perdere. La squadra ha capacità tecniche e caratteriali. La delusione che abbiamo subito in Champions è forte e non passerà con questa partita. Sarà difficile finire questo campionato, soprattutto quella contro la Juventus. Adesso dobbiamo però recuperare energie per affrontare al meglio questo finale di stagione. Nello sport solo se credi solo nelle tue capacità e nelle qualità è più facile ottenere certi risultati. Non si può vincere tutto".

Sui tifosi

"Noi abbiamo avuto alti e bassi. I tifosi hanno avuto solo alti, loro ci supportano soprattutto nei momenti delicati e difficili. Sicuro che ci saranno anche a Torino, non ci sono dubbi"