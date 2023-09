Pioli a Milan TV: "Non abbiamo finalizzato occasioni semplici. Su Maignan..."

vedi letture

Mister Stefano Pioli ha parlato a Milan TV al termine di Milan-Newcastle 0-0.

Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

Che sensazioni ci sono dopo questa partita? “È facile la valutazione nella prestazione. Abbiamo fatto la partita in lungo e in largo, però non abbiamo finalizzato bene delle occasioni piuttosto semplici. Rammarico per non essere riusciti a vincere. Dobbiamo insistere e continuare a giocare così, abbiamo giocato bene contro un avversario forte e siamo stati squadra contro un avversario forte mettendo in campo tutto quello che avevamo.

Su Maignan: “Mentre si muoveva per muovere palla ha sentito una fitta dietro. Lui dice piccola, speriamo. Si gioca tanto, lui ha giocato tanto anche in nazionale, ed aumentano i rischi. Sportiello comunque è entrato bene ed eventualmente si farà trovare pronto”.