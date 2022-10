Pioli a Sky: "Deve essere la notte del Milan. De Ketelaere con Rebic? Ecco perché"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Dinamo Zagabria-Milan: "Dovrà essere una partita da Milan. Sarà difficile, determinante per il passaggio del turno. L'abbiamo preparata al meglio".

Può essere la notte di De Ketelaere?

"Deve essere la notte del Milan. Poi è chiaro che le qualità dei singoli sono evidenti e i nostri uomini offensivi ci potrebbero dare qualche soluzioni in più".

Che Dinamo si aspetta?

"In tutte le partite la Dinamo ha aspettato e ripartiva in contropiede. Abbiamo schierato questi giocatori per avere più compattezza e qualità offensive. Vediamo se sarà la scelta giusta. Questa è una partita quasi da dentro o fuori. Ho molta fiducia nei miei giocatori. La squadra è concentrata e consapevole dell'opportunità".