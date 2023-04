Pioli a Sky: "Kalulu recuperato. Non possiamo fotocopiare la partita del Maradona. Osimhen? L'ho preparata allo stesso modo con o senza di lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky subito dopo l'allenamento di rifinitura a Milanello di questa mattina e poco prima della conferenza stampa. Queste le sue parole alal vigilia della sfida con il Napoli:

Che vigilia è:“Proseguiamo con le nostre abitudini, il nostro modo di stare insieme e di approcciare le partite importanti. Siamo sereni perché abbiamo preparato nel miglior modo possibile questa partita sapendo delle difficoltà e sapendo che la Champions è la Champions: vogliamo cercare di mettere la miglior prestazione possiile”

Partita più importante degli ultimi 12 anni per il Milan in Europa? “Chiaro che parliamo sempre della storia del Milan, fantastica per le vittorie della Champions. E’ una partita molto importante. Abbiamo fatto molto meglio anche rispetto alla passata stagione: vogliamo fare di tutto per passare il turno. Sappiamo che il Napoli è una squadra fortissima ma è inevitabile che a questo punto della competizione si incontrano squadre molto forti. Dobbiamo fare grandi partite per passare questo turno.

Percezione diversa rispetto al campionato: “Dobbiamo avere fiducia sicuramente. Gli scontri diretti in campionato con il Napoli ci dicono che siamo due squadre forti, due partite difficili ed equilibrate. Non possiamo fotocopiare quello che abbiamo fatto in campionato, domani è un’altra competizione quindi anche i nostri avversari potrebbero mettere in campo situazioni diverse e noi dovremmo essere preparati a capire che spazi sfruttare, che situazioni diverse affrontare”.