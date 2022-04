Pioli: "Abbiamo giocato con forza e convinzione. Abbiamo un rimpiano: non ci è riuscita la giocata"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Bologna, Stefano Pioli ha commentato così la pressione della partita: "Non sono d'accordo. La squadra ha giocato, ha cercato di incidere e di essere pericoloso. Negli ultimi 10 minuti abbiamo perso lucidità, ma ci può stare. Non abbiamo giocato con ansia, timore e presunzione, ma con forza e convinzione; purtroppo oggi l'ultima giocata non ci è riuscita. È il nostro rimpianto".