Pioli: "All'andata eravamo arrivati con altissime aspettative, scontrandoci poi con difficoltà che non siamo riusciti ad arginare"

Vigilia del derby, che nell'ultimo anno e mezzo è stata una parola piuttosto negativa per tutto il popolo rossonero. Domani sera la squadra, eliminata giovedì dalla Roma dall'Europa League, ha la possibilità di mettere una piccola toppa al momento non entusiasmante, per usare un eufemismo, e offrire almeno una reazione d'orgoglio. Mister Pioli ne parla così in conferenza.

Si può dimostrare di non essere così inferiori all'Inter?

"Lo può dimostrare nella partita di domani, magari non andando sotto nei primi minuti e capendo di poter essere all'altezza dei nostri avversari. All'andata eravamo arrivati con altissime aspettative, scontrandoci poi con difficoltà che non siamo riusciti ad arginare".