Pioli chiaro: "Juve favorita per lo Scudetto con quattro squadre in lotta"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche della corsa scudetto, partendo dalla domanda sul fatto che Inter e Milan abbiano totalizzato gli stessi punti negli ultimi due campionati: "Sono dati importanti, ma fanno parte del passato. A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe di dà qualche punto in più".