Pioli consapevole: "E' il momento più importante dell'anno, deciderà il giudizio di fine stagione"

vedi letture

"Siamo in un buon momento, ma adesso arriva la fase più importante della stagione che deciderà le valutazioni di fine anno, quello che abbiamo fatto, il nostro percorso in positivo o in negativo". Stefano Pioli è consapevole che la doppia sfida contro la Roma condizionerà il giudizio sul cammino stagionale del Milan, sia in positivo che in negativo.

E' un impegno troppo importante per la formazione rossonera: "Arriviamo al momento decisivo della stagione che inciderà tanto sulla valutazione del nostro percorso. Ci arriviamo bene, con i giocatori in condizione, salute buona, motivati, con il giusto entusiasmo e con un buon livello di gioco", ha spiegato il tecnico del Diavolo a poche ore dal primo round contro la Roma.