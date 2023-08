Pioli: "Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare"

vedi letture

In merito all'attacco del Milan, Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa dopo l'ultima amichevole in terra americana contro il Barcellona: "Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare - riporta gazzetta.it -. Siamo stati sempre pericolosi ma non sempre abbiamo sfruttato le occasioni. Abbiamo fatto fatica a togliere palla al Barcellona e nella fase difensiva abbiamo concesso qualcosa. Normale per una squadra con così tanta pericolosità. Dobbiamo perdere qualche pallone di meno, la palla va gestita meglio".