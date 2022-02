Pioli: "Delusi quando non giochiamo da Milan, dovevamo fare meglio"

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN, commentando la partita pareggiata in casa della Salernitana: "Quando non riusciamo a giocare da Milan è giusto essere delusi. Avevamo cominciato bene, ma non siamo stati così precisi e lucidi nel gestire la palla. Abbiamo commesso anche degli errori in fase difensiva, è stata una partita complicata. Siamo riusciti a pareggiarla, tante volte non ci eravamo riusciti… Dovevamo fare meglio”.