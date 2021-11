Pioli: "Doppio impegno ci penalizza? No, magari passare il turno in Champions"

Mister Pioli, intervenuto a DAZN nel post partita di Milan-Sassuolo, ha parlato delle difficoltà derivanti dal doppio impegno Serie A-Champions League: "Non abbiamo giustificazioni, vogliamo affrontare questi doppi impegni. Magari passare il turno in Champions. Oggi ho fatto altre scelte rispetto a Madrid ma non siamo stati lucidi nelle scelte contro un avversario rapido, veloce e tecnico. Fatemi dire una cosa ai nostri tifosi: sono stati in partita fino alla fine nonostante le difficoltà. Continuiamo così che insieme siamo più forti”.