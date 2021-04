In avvicinamento a Parma-Milan, sfida in programma sabato pomeriggio, si può guardare a dati e statistiche dei due allenatori. Guardando alle partite in Serie A di entrambi i tecnici si può vedere come D'Aversa abbia una media punti di 1.10 a partita mentre Pioli di 1.44. 98 i punti conquistati da D'Aversa nella massima serie italiana a fronte dei 533 di Pioli.