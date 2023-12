Pioli e il rapporto con Cardinale: "Lo sento e vedo spesso, con lui incontro positivo e costruttivo"

Nell'intervista rilasciata a Sky dopo la vittoria contro il Frosinone, Stefano Pioli ha parlato anche del suo rapporto con Gerry Cardinale. Ecco le sue parole: "Lo sento spesso in questa stagione, ogni volta che viene a Milano ci vediamo. Come tutti i proprietari chiede delucidazioni su cose che non sono andate bene. E' stato un incontro positivo e costruttivo per me. E' molto presente, vuole conoscere tutte le situazioni".

Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, che lascia pochissime chance al Milan di qualificarsi agli ottavi di Champions League, il numero uno di RedBird si è presentato a Milanello, dove ha pranzato con il tecnico milanista. Già nella conferenza prima del Frosinone, Pioli aveva parlato di questo incontro: "E' stato un incontro positivo e costruttivo. E' uno stimolo in più per il mio lavoro e di quello della squadra".