Pioli e la Roma: lo score dell'allenatore contro i giallorossi non è positivo

Domenica 27 ottobre il Milan affronterà la Roma in un match valido per la nona giornata di Serie A, in scena allo stadio Olimpico. Per Stefano Pioli si tratterà dell'incontro numero 19 contro la squadra capitolina. Nei precedenti 18 lo score non sorride al nuovo allenatore rossonero: secondo i dati Opta Pioli contro la Roma ha vinto solo 2 partite, pareggiandone 6 e perdendone 10. Domenica sera il tecnico avrà l'occasione per iniziare a ribaltare questo trend negativo.