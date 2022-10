Pioli elogia Brahim Diaz: "Ha qualità ed è orgoglioso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa post Monza, Stefano Pioli ha parlato di Brahim Diaz e De Ketelaere: "Sono qui per aiutare i miei giocatori. Brahim sta facendo questo perché ha qualità ed è orgoglioso, così sta facendo Charles e così farà Charles. Dobbiamo rispettare i tempi di crescita e inserimento; chiaro fosse deluso, ma non era facile segnare in quella occasione. Normale sia un po' giù di morale, ma ha tutto ciò che ci aspettavamo; deve continuare così come sta facendo".