© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Monza soffermandosi su Zlatan Ibrahimovic: "Non è mai banale in tutto quello che dice e che fa. E' un grande aiuto per tutti, è una presenza molto positiva. Il suo recupero procede bene, ma il percorso è ancora lungo. Sta lavorando bene".