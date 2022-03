Pioli: "Ibra convocato con la Svezia? Se lui se la sente di andare è giusto che vada. Non sono preoccupato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic dicendo: “Sta meglio rispetto ad una settimana fa. Il minutaggio è aumentato, poi vedremo che scelte fare per domani. Convocazione con la Svezia? Non sono preoccupato, se lui se la sente di andare è giusto che vada. Se lui è convinto, lo sono anche io. In questo momento giocare gli fa bene”.