Pioli: "Ibra e Rebic partiranno con noi domani. Bennacer non ci sarà"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, mister Pioli ha fatto il punto su recuperi e infortunati:" Ibra ha fatto bene in allenamento ieri e partirà con noi, così come sta bene Ante. Bennacer non sarà disponibile per domani perché nel derby ha avuto una distorsione alla caviglia e non è riuscito a recuperare".