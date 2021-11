Pioli: "Ibra è un fenomeno. Inter? Abbiamo le qualità per vincere"

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Ibrahimovic è un fenomeno e continua a dimostrarlo. Ha trovato una buona condizione, arriva da un'ottima prestazione a Roma ed è molto motivato": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby di Milano. Proprio per la sfida contro l'Inter, l'infermeria rossonera si sta svuotando. Pioli annuncia che Rebic è recuperato, così come Florenzi e Ballo-Touré, Messias tornerà dopo la sosta. "Le scelte le ho già fatte, ne sono molto convinto. I giocatori le sanno e domani le vedrete", spiega l'allenatore. "All'Inter non toglierei nessuno, sono forti ma anche noi lo siamo. Abbiamo le qualità per vincere", afferma convinto Pioli. Ma conquistare i tre punti ed arrivare a + 10 sui nerazzurri non inciderà sulla corsa allo scudetto, è ancora troppo presto: "Siamo solo alla dodicesima giornata, non può essere determinante per il campionato. E' importante per noi, per il popolo ma è solo una partita, tre punti nel caso si vinca". (ANSA).